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Зеленский: рынок земли будет запущен, вопрос только в модели

"Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред".

Зеленский: рынок земли будет запущен, вопрос только в модели
Фото: yes-ukraine.org

Президент Владимир Зеленский заявил, что рынок земли в Украине будет обязательно запущен, вопрос только в его модели.

Об этом он сказал на конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг.

"Мы отлично понимаем, что вопрос рынка земли очень чувствителен и поэтому требует широкого и публичного обсуждения. Для того, чтобы развеять все мифы и манипуляции, которые посеяли в сознание граждан за последние 20 лет. Для того, чтобы найти оптимальные и сбалансированные решения в модели открытого рынка земли", - сказал он.

Президент подчеркнул, что основное положение этой модели уже известно - иностранные компании и граждане не смогут покупать землю в Украине.

"Первое и основное - земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы предлагаем с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, - это бред", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинские граждане должны иметь "не гибридное, а полноценное право собственности" на свое землю. "Это право владеть, право пользоваться и право распоряжаться", - пояснил президент.

"Иначе у нас начинается Советский Союз, совок, когда граждане якобы получили квартиры, но не могли продавать их легально. В результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же самое у нас происходит с землей. В 2001-м году в законе, которым был наложен мораторий, прописано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм покупки и продажи земли. Прошло 18 лет. И где?" - сказал Зеленский.

По его словам, вместо открытого рынка в Украине появился огромный теневой  сектор на "миллион гектар земли и десятки миллиардов гривен".

"За это время из 7 млн украинцев, которые владеют землей почти 1 миллион умер, так и не получив от государства шанса стать зажиточным хозяином своей земли, не получив право собственности", - сказал Зеленский.

Также президент Украины привел в пример страны, где нет рынка земли. "Это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина. Поздравляю!" - сказал Зеленский.

"В 21-м веке вопрос права собственности граждан на землю является риторическим. Задача только одна - найти оптимальную модель, от которой выиграют простые украинцы", - сказал Зеленский.

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