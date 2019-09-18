Asstrа: полный комплекс по организации жд перевозок вагонами-зерновозами

2018 год выдался необычайно урожайным для Украины. Согласно информации из Заключительного отчета Государственной службы статистики, исторический рубеж преодолен. Количество произведенного зерна в весе после доработки составило 70,057 млн тонн. 2019 обещает быть не менее плодородным.

Значительная часть зерновых и зернобобовых отправляется на экспорт. В первом полугодии 2019 в морском экспорте Украины лидирует зерно. По информации Минаграрполитики состоянием на август текущего года Украина отправила на экспорт 6,98 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Руководитель отдела оперирования собственным железнодорожным составом в AsstrA Алексей Сорокин делится впечатлениями:

«Второй год подряд в Украине хлеборобы собирают рекордный урожай. Ввиду больших объёмов убранных зерновых, масличных и бобовых культур образуются очереди на перевозку насыпных грузов. Хотя «Укразализныця» и остается ключевым собственником вагонов-хопперов, количество частных владельцев растет. В этом году совокупный частный парк зерновозов впервые превысил парк УЗ.

Жд зерновозы типа «хоппер» - это вагоны закрытого типа. Данный класс саморазгружающих бункерных вагонов используется для перевозки сыпучих грузов. Жд зерновозы защищают зерновые от атмосферных осадков и неблагоприятных условий окружающей среды».

Клиенты группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG получают полный комплекс по организации жд перевозок вагонами-зерновозами типа «хоппер» на территории Украины и за пределами. «У AsstrA-Associated Traffic AG подписаны долгосрочные партнерские соглашения на аренду жд зерновозов с частными собственниками подвижного состава. Благодаря этим договоренностям корпоративные Клиенты даже в моменты высокого спроса пунктуально получают свободные вагоны. Загрузка “точно в срок” гарантирует сохранение качеств зерновых и отправку продукции на экспорт в надлежащем виде», - добавляет Алексей Сорокин.

Железнодорожные пути опоясывают территорию СНГ, поэтому большие объемы грузов по доступным ценам доставляются этим видом транспорта. «Перевозки сыпучих грузов жд транспортом выгодно использовать на средних расстояниях. На коротких дистанциях по соотношению стоимость/время выигрывают автомобильные перевозки. На длинных – морские. Среди направлений перевозок жд зерновозами в AsstrA встречаются порты Одессы, Николаева, Черноморска, реже – Херсон».