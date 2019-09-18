Зеленский намерен инициировать учреждение омбудсмена по земле

Презентация запланирована на Конференции по реформе управления земельными отношениями.

Президент Владимир Зеленский намерен предложить идею создания омбудсмена по земле.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, презентация будсмена по земле запланирована на Конференции по реформе управления земельными отношениями, которая состоится 19 сентября.

"Презентация президентом Владимиром Зеленским омбудсмена по земле. Основные задания и цели деятельности омбудсмена по земле", – указано в программе конференции.

Ранее президент Зеленский предложил прописать в Конституции дополнительных омбудсменов. Глава государства считает, что одного омбудсмена для Рады недостаточно.