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В Харькове начальница отделения госбанка требовала взятки у переселенцев

За взятки она насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства.

В Харькове начальница отделения госбанка требовала взятки у переселенцев
Фото: СБУ

В Харькове СБУ вместе с Нацполицией разоблачили заведующую отделения госбанка в злоупотреблениях при обслуживании переселенцев. Об этом СБУ сообщает на фейсбуке.

Оперативники установили, что женщина систематически требовала от переселенцев деньги за проведение процедуры идентификации без их физического присутствия в отделении банка. За каждого такого клиента на основании наличия только его пенсионной банковской карточки заведующая получала от посредников от 200 грн за каждое продление начислений.

Чиновница с нарушением действующего законодательства, насчитывала пенсии гражданам, которые фактически не меняли место жительства и продолжают жить во временно оккупированных районах Донбасса.

В рамках отрытого уголовного производства СБУ задокументировала получение руководительницей отделения двух "траншей" неправомерной выгоды на общую сумму почти 15 тыс. грн.

Решается вопрос о сообщении чиновнице в совершении преступления, предусмотренного ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили заведующего отделом трансплантации и хирургии печени института им. Шалимова Котенко Олега на получении взятки размером в 22 тысячи долларов за проведение операции на печени и прохождение курса послеоперационной реабилитации. Изначально Котенко требовал от пациента 40 тысяч долларов.

В ходе обысков у врача обнаружили миллион долларов наличными.

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