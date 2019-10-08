За минувшие сутки боевики 27 раз нарушили режим тишины на Донбассе

7 октября вооруженные формирования РФ и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь с украинской стороны не было. Об этом сообщает штаб ООС.

«Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия», - сказано в сообщении.

Кроме того, нарушая Минские соглашения, оккупанты дважды умышленно обстреляли участок разведения сил в районе Золотого из гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 13 обстрелов: дважды неподалеку Чермалыка – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; возле Песков – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Опытного – из стрелкового оружия; четыре раза вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; возле Павлополя – из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Талаковки – из гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Новотроицкого – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку Пищевика и Тарамчука – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 14 обстрелов: три раза возле Новолуганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм; неподалеку Майского – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия; возле Гладосового и Хутора Вольного – из минометов калибра 82 мм; по два раза неподалеку Новгородского и в районе Золотого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Крымского – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Луганского – из гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Попасной – из гранатометов.

За минувшие сутки потерь в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток оккупанты 2 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрелы: возле Луганского – из ручного противотанкового гранатомета; неподалеку Светлодарска – из гранатометов. Потерь с украинской стороны нет.

Напомним, 1 октября в Минске договорились о разведении войск в Петровском и Золотом в Луганской области. Разведение должно было начаться сегодня, 7 октября, однако его перенесли из-за обстрелов.

7 октября сообщалось, что оккупанты 20 минут обстреливали Участок разведения - Золотое. В то же время посол ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сказал, что для жителей Донбасса самым важным является мир, а на каких условиях он будет – это второстепенный вопрос.