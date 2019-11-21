“Рынок земли будет эффективным, когда владеть землей будет тот, кто на ней работает,” - Андрей Мартын

Старший проектный менеджер по земельной реформе Офиса реформ Кабинета Министров Украины считает, что Украина технически давно готова к введению рынка земли, осталось лишь урегулировать несколько принципиальных моментов. Об этом он заявил в ходе круглого стола "Битва за землю. В поисках компромисса" в Институте Горшенина.

“Предложенный законопроект был лишь стартовой точкой для дискуссии, и мы прекрасно понимаем, что то активное обсуждение, которое сейчас происходит, уже и сформирует то видение, которое мы увидим в законе, который будет готовиться ко второму чтению. Если говорить о процедурах, связанных с отчуждением земельных участков, то они все давно уже отработаны.

Сельскохозяйственные земли давно продаются, есть рыночные цены на них, вы можете купить целые поля, и серьезных ограничений нет. Рынок есть и он довольно зарегулирован. Кадастр наполнен - более 80% частных земельных участков в нем есть. Проведена оценка земель, подготовлены оценщики, которые могут определять стоимость, есть референтная база, которая позволит сравнивать стоимость участков. В последние годы участки выдаются участникам АТО, и мало кто обращает внимание, что 76% таких участков уже были проданы в первый же месяц. Технически Украина давно готова к запуску рынка земли и возобновления права граждан на распоряжение их имуществом. Осталось только два ключевых вопроса - ограничение по кругу приобретателей прав на земельные участки и ограничение по концентрации. Потому правительственный законопроект достаточно лаконичен - он должен дать ответ именно на эти два ключевых вопроса”, - отметил Андрей Мартын.

По словам представителя Офиса реформ, рынок земли в нашей стране будет эффективным тогда, когда будет реализован простой принцип - земля должна принадлежать тому, кто на ней работает.

“Нужно честно признать - из граждан, которые получили права на землю, реально ее обрабатывают 7-8%. Все остальные передают землю в аренду юридическим лицам, в том числе фермерам. Если право на куплю-продажу получат только физлица - ничего, на самом деле, не изменится, рынок и дальше будет пребывать в арендных отношениях. Менять шило на мыло нет смысла - земля должна стать ресурсом для развития сельского хозяйства. Для того, чтобы инвестировались средства в садоводство, овощеводство, в мелиорацию, у бизнеса должна быть собственность на землю, а не право аренды на 8 лет, как сейчас. Какой смысл сажать яблочный сад, если через 8 лет его придется кому-то отдать? Как инвестор будет строить дорогую мелиоративную систему на чужой, а не своей земле? Собственность на землю создает тот фундамент, на котором можно строить устойчивое сельское хозяйство”, - сказал Андрей Мартын.