Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
Єгор Стадний: "Університети будуть обирати ректорів, але з-поміж тих кандидатур, які запропонує Міністерство освіти"
​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
​Умер американский боксер, который впал в кому после нокаута в андеркарте боя Усика
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
Экс-нардепа Кононенко временно задержали в "Борисполе" по запросу НАБУ (обновлено)
7 доказів того, що президент Зеленський концентрує владу
7 доказів того, що президент Зеленський концентрує владу
Рада утвердила новую систему званий без прапорщиков и мичманов
Рада утвердила новую систему званий без прапорщиков и мичманов
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
Дело МН-17: Кремль атакует Украину
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
"Шифр Разумкова", або Як управляють голосуванням "слуг"
Во Львове студент попал в больницу с редким вирусом, которым он мог заразиться через приправу
Во Львове студент попал в больницу с редким вирусом, которым он мог заразиться через приправу
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
Гладковский задержан НАБУ перед вылетом за границу (обновлено)
ГлавнаяПолитика

Аграрный комитет за 10 минут поддержал законопроект о продаже земли

Заседание комитета провели утром, а не после обеда, как планировалось.

Аграрный комитет за 10 минут поддержал законопроект о продаже земли
Фото: Михаил Палинчак

Аграрный комитет за десять минут рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект о продаже земли в редакции депутатов. Об этом в Верховной Раде сообщил член Комитета по аграрной политике и депутат «Батькивщины» Вадим Ивченко, передает корреспондент LB.ua.

«Ещё в среду было принято решение о том, что сегодня в 14-30 будет продолжено заседание нашего комитета, где будут рассмотрены земельные законопроекты. Но сегодня утром за 10 минут были разосланы смс о проведении такого заседания перед заседанием парламента. На нем за 10 минут было принято решение без согласования с нами (Прим.: о рекомендации принять в первом чтении законопроект Реестр. № 2178-10 от 10.10.2019). Мы требуем не принимать такие чувствительные вопросы для украинского народа не публично и в закрытом режиме», — заявил он.

В общении с LB.ua Ивченко подчеркнул, что «это решение Комитета — нелегитимное».

Отметим, что на сайте аграрного комитета ещё до начала утреннего заседания Рады действительно появилась информация о решении.

«18 октября 2019 состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня принято следующее решение: Рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, поданный народными депутатами Украины Сольским М.Т., Никитиной М.В., Нагаевский А.С., и другими (Реестр. № 2178-10 от 10.10.2019)».

Ивченко напомнил, что на рассмотрении Комитета остаётся 10 альтернативных законопроектов по земле. И рассмотрения, как того требует процедура, как голосования по ним не происходило.

Депутат добавил, что оппозиция будет настаивать на проведении заседания комитета в 14-30 для продолжения публичного обсуждения всех законопроектов.

Отметим, ранее LB.ua сообщал глава Комитета Николай Сольский, «в прошлый четверг мы зарегистрировали альтернативный (Прим.: правительственному и другим депутатским) Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (Номер, дата регистрации: 2178-10 от 10.10.2019) авторства группы депутатов. Скорее всего, законопроект (Прим.: по регламенту, вместе со всеми другими зарегистрированными законопроектами по земле) будет вынесен на рассмотрение в парламенте через несколько недель», — отмечал он.

Сольский также подчеркивал, что в этом законопроекте учтены принципиальные требования аграриев и предлагается компромисс по ключевым вопросам.

«В частности, прописана новая формулировка нормы о праве покупки земли юрлицами. А именно, предложено, чтобы рынок земли с/х назначения для юрлиц, где конечными бенефициарами могут быть иностранные граждане, был открыт только с 2024 года (Прим.: в редакции Кабмина такого ограничения по срокам нет). Сделано только исключение для предприятий, которые не менее трех лет уже работают на территории Украины», — подчеркнул он.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также