Аграрный комитет за 10 минут поддержал законопроект о продаже земли

Заседание комитета провели утром, а не после обеда, как планировалось.

Аграрный комитет за десять минут рекомендовал Раде принять в первом чтении законопроект о продаже земли в редакции депутатов. Об этом в Верховной Раде сообщил член Комитета по аграрной политике и депутат «Батькивщины» Вадим Ивченко, передает корреспондент LB.ua.

«Ещё в среду было принято решение о том, что сегодня в 14-30 будет продолжено заседание нашего комитета, где будут рассмотрены земельные законопроекты. Но сегодня утром за 10 минут были разосланы смс о проведении такого заседания перед заседанием парламента. На нем за 10 минут было принято решение без согласования с нами (Прим.: о рекомендации принять в первом чтении законопроект Реестр. № 2178-10 от 10.10.2019). Мы требуем не принимать такие чувствительные вопросы для украинского народа не публично и в закрытом режиме», — заявил он.

В общении с LB.ua Ивченко подчеркнул, что «это решение Комитета — нелегитимное».

Отметим, что на сайте аграрного комитета ещё до начала утреннего заседания Рады действительно появилась информация о решении.

«18 октября 2019 состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня принято следующее решение: Рекомендовать Верховной Раде Украины принять за основу проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, поданный народными депутатами Украины Сольским М.Т., Никитиной М.В., Нагаевский А.С., и другими (Реестр. № 2178-10 от 10.10.2019)».

Ивченко напомнил, что на рассмотрении Комитета остаётся 10 альтернативных законопроектов по земле. И рассмотрения, как того требует процедура, как голосования по ним не происходило.

Депутат добавил, что оппозиция будет настаивать на проведении заседания комитета в 14-30 для продолжения публичного обсуждения всех законопроектов.

Отметим, ранее LB.ua сообщал глава Комитета Николай Сольский, «в прошлый четверг мы зарегистрировали альтернативный (Прим.: правительственному и другим депутатским) Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (Номер, дата регистрации: 2178-10 от 10.10.2019) авторства группы депутатов. Скорее всего, законопроект (Прим.: по регламенту, вместе со всеми другими зарегистрированными законопроектами по земле) будет вынесен на рассмотрение в парламенте через несколько недель», — отмечал он.

Сольский также подчеркивал, что в этом законопроекте учтены принципиальные требования аграриев и предлагается компромисс по ключевым вопросам.

«В частности, прописана новая формулировка нормы о праве покупки земли юрлицами. А именно, предложено, чтобы рынок земли с/х назначения для юрлиц, где конечными бенефициарами могут быть иностранные граждане, был открыт только с 2024 года (Прим.: в редакции Кабмина такого ограничения по срокам нет). Сделано только исключение для предприятий, которые не менее трех лет уже работают на территории Украины», — подчеркнул он.