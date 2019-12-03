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Кличко прокомментировал назначение одноклассника Тищенко в Соломенскую РГА

"Несмотря на два метра роста и железные мускулы, один я ничего не смогу сделать".

Кличко прокомментировал назначение одноклассника Тищенко в Соломенскую РГА
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева, глава Киевской горадминистрации Виталий Кличко прокомментировал назначение одноклассника народного депутата Николая Тищенко на руководящую должность в Соломенскую райадминистрацию.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Главы районов - это та команда, которая работает в городе и на которую я опираюсь. Несмотря на два метра роста, несмотря на железные мускулы и мировые титулы, один я ничего не смогу сделать. Мне нужна команда людей, которые работают и работаю эффективно. И мне все равно, кто чей одноклассник, кто с кем учился, кто с кем имеет какие-то отношения", - сказал он во время отчета об итогах работы городской власти в 2019 году.

Кличко добавил, что он назначает на должности только тех людей, которые успели показать себя как эффективные менеджеры.

Напомним, в ноябре стало известно о назначении Андрея Трамбовецкого на должность заместителя главы Святошинской райадминистрации.

Трамбовецкий - одноклассник народного депутата Николая Тищенко, они вместе учились в 194-й школе на Оболони. В 2019 году Тищенко избрали депутатом Верховной Рады от Святошинского района Киева (219-й округ).

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