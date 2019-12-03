Сын Порошенко получил почти 10% акций Международного инвестиционного банка

Таким образом, ЦЕКК сейчас владеет почти 10% акций МИБа.

Центрально-европейская кондитерская компания (ЦЕКК), бенефициаром которой является сын пятого президента Алексей Порошенко, купила 9,92% акций Международного инвестиционного банка.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, пишет "Финклуб".

"!Акционерное общество «МИБ» согласно полученной 2 декабря 2019 года информации, сообщает о смене акционеров, которым принадлежат голосующие акции. Количество голосующих акций акционера Порошенко Петра Алексеевича изменено: - размер пакета простых именных акций к изменениям права собственности - 9000 штук, что составляет 9,9174% от общего количества голосующих акций; - размер пакета простых именных акций после изменения права собственности - 0 штук, что составляет 0% от общего количества голосующих акций", - говорится в сообщении.

Продажа 9,92% акций МИБ состоялась 22 ноября между Порошенко и ООО "ЦЕКК", владельцем которой уже является его сын Алексей. Таким образом, ЦЕКК сейчас владеет почти 10% акций МИБа.

Ранее МИБ сообщал о покупке доли банка кондитерской компанией. При этом банк не указал, какую именно долю купила компания Порошенко и каким образом изменилась структура МИБа.

Согласно данным за третий квартал 2019 года, пакетом с 50,08% акций банка владеет инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал", 9,92% акций принадлежали Петру Порошенко, 14,92% - Игорю Кононенко.

Международный инвестиционный банк зарегистрирован в марте 2008 года. Его акционерами на 1 января 2019 года были Петр Порошенко - 60%, Игорь Кононенко - 14,9%, Олег Гладковский и бывший депутат Олег Зимин - по 9,9%, Екатерина Ворушилина и Сергей Ворушилин - по 2,6%, Алексей Порошенко - 0,006%, Юлия Гладковская - 0,000001%.

ЦЕКК является управляющей компанией корпорации Roshen. Алексей Порошенко стал ее бенефициаром в октябре. До него владельцем ЦЕКК был Петр Порошенко.

Напомним, ранее Порошенко подарил своему старшему сыну Алексею 1,1 млн гривен и часть прав на дом в Козине стоимостью 9,5 млн гривен. Также в ноябре стало известно, что Алексей Порошенко стал владельцем Roshen вместо отца.

Алексей Порошенко с 2014 года был депутатом Верховной Рады, победив на 12-м округе в Виннице. Ему 34 года.