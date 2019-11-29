Адвокат Порошенко: Труба наговорил на целый букет статей УК

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань считает, что генеральному прокурору Руслану Рябошапке следует заинтересоваться интервью директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, которое вышло на LB.ua. Об этом он написал в своем блоге на "Украинской правде".

По мнению адвоката, директор ГБР "фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона".

"Соня Кошкина и Виктория Матола "раскрутили" Трубу на целый букет статей УК. Тут тебе и 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя), и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 367 (Служебная халатность), и 369-2 (Злоупотребление влиянием)", - отметил Головань.

"Труба признал отсутствие иллюзий относительно своего статуса, а потому можно считать доказанным, что на следователей он влияет умышленно. А поскольку о сопротивлении следователей ГБР незаконному влиянию не слышно, они этому влиянию подчиняются. Итак, процессуальная самостоятельность следователей ГБР - пустая формальность. ГБР как правоохранительного органа на сегодняшний день не существует, что является прямым результатом деятельности Трубы и его сообщников", - добавил также адвокат.

Подтверждением этому, по его мнению, является также встречи с представителями Офиса президента и регистрация всех заявлений Портнова "в то время, как незаконных отказов ГБР в регистрации уголовных производств тысячи".

"Яркой является реакция Трубы на вопрос о возможном обещании депутата от "Слуги народа" решить какие-то вопросы через якобы заместителя Генпрокурора Виктора Трепака: "Не было соответствующего обращения, а потому производства нет". Но в соответствии с законом, выявление преступлений - одна из задач ГБР. Все полученные из заявлений и сообщений, а также обнаруженные из других источников сведения об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении преступления, вносятся в Единый реестр досудебных расследований в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины. Однако под руководством Трубы ГБР настолько "независимое и беспристрастное", что без проблем регистрирует только заявления многолетних друзей должностных лиц президентского офиса", - отметил адвокат.

Также, по мнению Голованя, "феерично "поплыл" Труба и на вопросе о его махинации с адресом ГБР".

"Общеизвестно, что логово Трубы и его приспешников - здание номер 15 по улице Петлюры. Однако здание это находится в Шевченковском районе Киева. И следователи ГБР должны со своими ходатайствами обращаться в Шевченковский суд. Вот только с материалами, основанными на портновской лжи и клевете, в Шевченковском суде можно нарваться на отказ. Другое дело - знаменитый Печерский суд. Поэтому Труба мошеннически делает вид, что сидит не на Петлюры, а на Грушевского. Однако на Грушевского ГБР не найти, на адресные махинации Трубы уже начали обращать внимание. Поэтому Труба недавно, а именно 11 ноября 2019 года, своим приказом "переместил" следователей центрального аппарата ГБР на бульвар Леси Украинский, 26. Само-собой, следователи никуда не переехали, а просто Труба такими примитивными способами пытается удержаться под защитой "пещерного" правосудия", - отмечает адвокат.

Эти, а также приведенные более подробно в блоге факты, по мнению адвоката Порошенко, должны привлечь внимание генпрокурора.