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Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу

"Во время следствия Пашинский не нарушал норм уголовно-процессуального кодекса".

Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу
Фото: Макс Левин

Возобновление закрытого уголовного дела в отношении Сергея Пашинского произошло по политическим мотивам. Об этом заявил бывший прокурор Генеральной прокуратуры, расследовавший данное дело, Виталий Мартыненко в эфире телеканала "Прямой".

Комментируя меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей, он отметил, что народный депутат всегда являлся на все вызовы.

"Во время следствия Пашинский не нарушал норм уголовно-процессуального кодекса и участвовал во всех следственных действиях", - сообщил он.

"Зато другая сторона со своим адвокатом пытались нарушать нормы УПК и игнорировать вызовы", - добавил экс-сотрудник ГПУ.

Мартыненко также подчеркнул, что для задержания лица существует исчерпывающий перечень оснований, и Пашинский не подпадает ни под одну из них.

"Суд при рассмотрении дела об избрании меры пресечения должен обратить на это внимание, но почему-то не сделал этого, нарушив нормы закона", - сказал он.

Следователь отметил, что на сегодняшний день работники Государственного бюро расследований не установили никаких фактов, свидетельствующих о том, что Сергей Пашинский превысил пределы необходимой самообороны.

"Следствием было установлено правомерность применения оружия Пашинский во время инцидента 31 декабря 2016", - подчеркнул Мартыненко.

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