Суд продлил домашний арест экс-нардепу Пашинскому до 25 мая

Расследование по его делу продлили до 4 июня.

Печерский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде домашнего ареста бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому ("Народный фронт") на два месяца, до 25 мая.

Об этом "Українським Новинам" сообщил представитель Государственного бюро расследований.

"Вчера продлили (домашний арест Пашинскому, - ред.)", - сказал он.

Пашинский и дальше обязан носить электронный браслет контроля.

Также суд продлил расследование по его делу до 4 июня.

Напомним, Пашинский с 7 октября находился под стражей по старому делу о нанесении умышленного телесного повреждения жителю Киевской области Вячеславу Химикусу (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).

В декабре 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.