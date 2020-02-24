Мы отказались покупать бронеавтомобили "Козак" по 8,4 млн, а сейчас Минобороны покупает их по 9,4, - Пашинский

Утром 24 февраля детективы НАБУ пришли к бывшему народному депутату Сергею Пашинскому с обысками. Политик считает, что его именем пытаются прикрыть "одну из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок".

Об этом Пашинский сообщил в фейсбуке.

"Сегодня в 7 утра ко мне пришли детективы НАБУ в сопровождении спецназа для проведения обыска по делу, где я обвиняюсь в организации производства бронированных автомобилей "Варта" с целью завладения бюджетными средствами. Фактически, за время моего заключения была проведена одна из крупнейших в истории Минобороны коррупционных сделок, которую теперь пытаются прикрыть очередными обвинениями в мой адрес", - написал Пашинский.

Политик прокомментировал скандал, связанный с закупкой бронеавтомобилей Министерством обороны.

"В марте 2019 согласно Закону о нацбезопасности, принятого ВР, Комитет по безопасности и обороне, который я на тот момент возглавлял, получил полномочия согласовывать оборонный заказ. В начале августа Комитет получил документы для согласования изменений и дополнений в государственный оборонный заказ. Внимательно изучив предложенный документ в присутствии представителей Министерства обороны и Генштаба, Комитет единогласно проголосовал за документ с замечаниями. Этим решением фактически блокировалась закупка 40 автомобилей "Козак" по цене 8 млн. 400 тыс. грн., Поскольку были сомнения в объективности их цены. Да и не считали, что на тот момент закупка этих машин была актуальной для поднятия обороноспособности нашего государства.

Фото: facebook.com/Сергій Пашинський

После того, как мне удалось выйти на свободу после сфальсифицированных обвинений, которые мне были предъявлены ГБР, я из журналистских расследований с удивлением узнал, что уже новый состав Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны согласовал закупку 50 авто "Козак" уже по цене 9 млн. 400 тыс. грн. в декабре. Из того же журналистского расследования я узнал, что автомобили "Варта" закупались по цене 6 млн. 900 тыс. грн. Обращаю внимание, что разница на данном контракте составляет 125 (!) млн. грн. убыткам государственного бюджета. Но, оказывается, это только начало", - написал Сергей Пашинский.

"Мне искренне жаль тех детективов, которые сегодня занимались этим неблагодарным делом, и которым придется доказывать что 6 млн. 900 тыс. грн это больше чем 9 млн. 400 тыс. грн", - резюмировал он.

Напомним, что Пашинский с 7 октября 2019 находился под стражей по старому делу об умышленном телесном повреждении жителю Киевской области Вячеславу Химикусу (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса).

18 декабря его отпустили под домашний арест.