Адвокат Порошенко: "Сейчас нам легче доказать политически мотивированные судебные решения, принятые преступной группой лиц"

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков заявил, что постановления Печерского райсуда о приводе его подзащитного являются последствием сговора группы лиц – судей, следователей и заказчиков политического преследования пятого президента Украины, и это будет доказано законным способом. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Европейская солидарность".

"Это политически мотивированные, взаимно согласованные судебные решения в рамках уголовного производства. Сейчас нам намного проще это доказать, чем раньше", – отметил Илья Новиков.

Он подчеркнул, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который согласовал оба ходатайства, осознавал, что идет речь о статусе народного депутата, но в ходатайствах и постановлениях суда это обстоятельство не указали.

"В этом случае генпрокурор Рябошапка согласовал оба ходатайства. И он, и следователи, которые подали их в ОГПУ на согласование, конечно, понимали, что Порошенко депутат, а не частное лицо, иначе эта часть процедуры не была бы нужна. Но в ходатайствах, поданных в Печерский райсуд, и в решениях следственных судей Волка и Константиновой упоминаний о депутатском статусе Порошенко нет. И никто ему не сообщал. Следователи сделали вид, что якобы забыли, а судьи – что якобы не знали, что говорится о народном депутате. Мы ожидаем, что именно так они будут объяснять это в ВСП", – отметил адвокат.

Илья Новиков подчеркнул, что в обоих постановлениях есть идентичные ошибки и опечатки, хотя они подписаны разными судьями. По его мнению, это доказывает, что они готовились в одном месте, и стоят за ними одни "кураторы" атаки на Порошенко.

"Основная ошибка наших оппонентов, которые координировали эти решения, это их синхронность. Можно как-то попробовать объяснить, что в одном случае судья замотался, не понял ситуацию, что-то перепутал без злого умысла. Дважды двое судей одновременно, по одному сценарию и с одинаковыми ошибками и опечатками ("професiйно" вместо "професiйну", "провадження" вместо "провадженнях") – так не бывает. Это уже явно маркирует преступный сговор", – добавил адвокат.

Он подтвердил информацию о том, что обжалования и заявления об уголовных правонарушениях уже подали в СБУ, Офис генпрокурора, Высший совет правосудия, Апелляционный и Печерский райсуд.

Напомним, Печерский райсуд разрешил ГБР осуществить принудительный привод на допросы Порошенко 28 февраля и 6 марта.