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В Киеве пройдет Международная конференция по вопросам защиты мирного населения в вооруженных конфликтах Анонс

В мероприятии примут участие более 150 участников.

В Киеве пройдет Международная конференция по вопросам защиты мирного населения в вооруженных конфликтах
Фото: Макс Левин

По совместной инициативе Посольства Азербайджанской Республики и Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой 25 февраля 2020 года в 10.00 в «Президент Отеле» (Киев) состоится Международная конференция по вопросам защиты мирного населения в вооруженных конфликтах.

Ключевые темы - соблюдение прав человека в вооруженном конфликте и влияние оккупации на права и свободы граждан.

В мероприятии примут участие более 150 участников, в том числе народные депутаты Украины, представители дипломатических миссий, органов местного самоуправления, международных правозащитных организаций и гражданского общества.

Начало регистрации в 10.00 25 февраля 2020.

Аккредитация представителей СМИ проводится до 18:00 24 февраля 2020.

Для аккредитации на эл. адрес press@ombudsman.gov.ua необходимо отправить следующую информацию: фамилия, имя и отчество, название СМИ, должность, телефон.

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