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Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку из-за ситуации с размещением эвакуированных из Китая

Зеленский счел неудовлетворительной работу ОГА по информированию населения об эпидемиологической безопасности.

Глава Тернопольской ОГА ушел в отставку из-за ситуации с размещением эвакуированных из Китая
Игорь Сопель
Фото: 166.sluganarodu.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу принял отставку главы Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе появились слухи о размещении эвакуированных из Китая украинцев в санатории "Медоборы" в Тернопольской области. Местные жители вышли на протест, забаррикадировали проезд в учреждение и заставили руководителя санатория написать отказ против размещения эвакуированных.

На следующий день депутаты Тернопольского облсовета единогласно поддержали заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории области эвакуированных из Китая. По их мнению, область не готова их принять. Первый замглавы Тернопольского облсовета Василий Деревляный назвал геноцидом решение разместить в регионе эвакуированных из Китая.

Игорь Сопель был назначен на должность главы Тернопольской ОГА в ноябре 2019 года.

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