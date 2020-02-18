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Руководитель тернопольского санатория под давлением местных жителей написал отказ от приема украинцев из Китая

"Медоборы" были одним из вариантов Кабмина.

Руководитель тернопольского санатория под давлением местных жителей написал отказ от приема украинцев из Китая
Фото: ternopoliany.te.ua

Руководитель санатория "Медоборы" в Тернопольской области под давлением местных жителей написал отказ от приема граждан, которые должны быть эвакуированы из Китая.

Об этом пишет местное издание "Терноград".

Во вторник в Микулинцах (центр ОТГ, где расположен санаторий) состоялось экстренное заседание поселкового совета в связи с появлением слухов о приеме эвакуированных.

На сессию пришли многие местные жители, поэтому заседание провели просто на улице возле поссовета. Также присутствовали начальник областной полиции Александр Богомол и представители Минздрава.

Во время собрания депутаты предоставили слово руководителю санатория "Медоборы" Василию Мартынюку, который рассказал, что действительно на днях общался с представителями Кабинета министров. Специалисты Министерства здравоохранения ознакомились с деятельностью учреждения и пришли к выводу, что санаторий пригоден для размещения эвакуированных.

Впрочем, как отметил Мартынюк, окончательного решения еще не было.

Выслушав руководителя санатории, депутаты поселкового совета выступили категорически против намерений размещать эвакуированных в санатории.

В результате Мартынюк написал заявление о том, что санаторий "Медоборы" не может принять эвакуированных из Китая людей, поскольку против этом категорически против выступает местная громада.

Издание "20 минут" пишет, что на въезде в Микулинцы местные жители организовали блокпосты, чтобы, "не доведи господь, не заболели наши дети или родные".

При этом руководитель облуправления полиции Александр Богомол призвал соблюдать порядок. "У меня поручение МВД обратиться к обществу. Предварительно мы провели обследование объекта. Сейчас у нас нет информации о том, будут люди ехать к нам или нет. Есть власть, которая должна принимать решение для защиты интересов граждан. Мы должны поддержать порядок в области и приложим к этому максимум усилий. На любые решения будем реагировать на провокаторов - тоже. Мы должны осознавать и не допустить нарушений закона", - сказал он.

Напомним, что на выходных почти аналогичные события происходили в львовском поселке Шкло. Там тоже местные жители выступили против размещения эвакуированных.

Также 14 февраля депутаты Обуховского райсовета на внеочередной сессии проголосовали за то, чтобы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и нардепу Александру Дубинскому с просьбой не допустить размещения на территории Обуховского района эвакуированных из Уханя украинцев.

Министерство здравоохранения тем временем заявило, что не будет раскрывать место, куда собирается поместить эвакуированных из Уханя на карантин. 

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