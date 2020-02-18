Руководитель тернопольского санатория под давлением местных жителей написал отказ от приема украинцев из Китая

Руководитель санатория "Медоборы" в Тернопольской области под давлением местных жителей написал отказ от приема граждан, которые должны быть эвакуированы из Китая.

Об этом пишет местное издание "Терноград".

Во вторник в Микулинцах (центр ОТГ, где расположен санаторий) состоялось экстренное заседание поселкового совета в связи с появлением слухов о приеме эвакуированных.

На сессию пришли многие местные жители, поэтому заседание провели просто на улице возле поссовета. Также присутствовали начальник областной полиции Александр Богомол и представители Минздрава.

Во время собрания депутаты предоставили слово руководителю санатория "Медоборы" Василию Мартынюку, который рассказал, что действительно на днях общался с представителями Кабинета министров. Специалисты Министерства здравоохранения ознакомились с деятельностью учреждения и пришли к выводу, что санаторий пригоден для размещения эвакуированных.

Впрочем, как отметил Мартынюк, окончательного решения еще не было.

Выслушав руководителя санатории, депутаты поселкового совета выступили категорически против намерений размещать эвакуированных в санатории.

В результате Мартынюк написал заявление о том, что санаторий "Медоборы" не может принять эвакуированных из Китая людей, поскольку против этом категорически против выступает местная громада.

Издание "20 минут" пишет, что на въезде в Микулинцы местные жители организовали блокпосты, чтобы, "не доведи господь, не заболели наши дети или родные".

При этом руководитель облуправления полиции Александр Богомол призвал соблюдать порядок. "У меня поручение МВД обратиться к обществу. Предварительно мы провели обследование объекта. Сейчас у нас нет информации о том, будут люди ехать к нам или нет. Есть власть, которая должна принимать решение для защиты интересов граждан. Мы должны поддержать порядок в области и приложим к этому максимум усилий. На любые решения будем реагировать на провокаторов - тоже. Мы должны осознавать и не допустить нарушений закона", - сказал он.

Напомним, что на выходных почти аналогичные события происходили в львовском поселке Шкло. Там тоже местные жители выступили против размещения эвакуированных.

Также 14 февраля депутаты Обуховского райсовета на внеочередной сессии проголосовали за то, чтобы обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и нардепу Александру Дубинскому с просьбой не допустить размещения на территории Обуховского района эвакуированных из Уханя украинцев.

Министерство здравоохранения тем временем заявило, что не будет раскрывать место, куда собирается поместить эвакуированных из Уханя на карантин.