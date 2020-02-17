DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Жители львовского поселка вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая
Жители львовского поселка вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Эвакуированных из китайского Уханя граждан будут охранять 47 правоохранителей, - Аваков

В каком конкретно месте будут размещены эвакуированные граждане, не сообщается.

Эвакуированных из китайского Уханя граждан будут охранять 47 правоохранителей, - Аваков
Арсен Аваков
Фото: mvs.gov.ua

Пункт временного размещения эвакуированных из китайского города Ухань граждан, которые будут находиться там на 14-дневном карантине, ежедневно будут охранять 47 правоохранителей.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телекомпании ICTV.

Глава МВД сообщил, что вместе с эвакуированными из Уханя гражданами на карантине будет находится экипаж самолета, который заберет их в Украину.

По словам министра, эвакуированные люди будут размещены в специальных корпусах, они будут обеспечены всеми необходимыми средствами для проживания, питанием, а также они будут находиться под постоянным контролем врачей.

Возле так называемого лагеря карантина будет создан штаб Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Все отходы в лагере будут уничтожаться. стоки также будут подвергнуты очистке.

В каком конкретно месте будут размещены эвакуированные граждане, Аваков не сообщил.

Напомним, Кабинет министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Уханя, очага распространения коронавируса COVID-19.

Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, однако ее отложили, поскольку 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны были подписать согласие на карантин.

Самолет для эвакуации украинцев вылетит из Киева во вторник, 18 февраля.

На 14-дневную обсервацию после эвакуации из Китая попадут около 100 человек. Среди них 65, которые будут эвакуированы, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ГосЧСи по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Источник: "Українські новини"
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также