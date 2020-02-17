Эвакуированных из китайского Уханя граждан будут охранять 47 правоохранителей, - Аваков

В каком конкретно месте будут размещены эвакуированные граждане, не сообщается.

Пункт временного размещения эвакуированных из китайского города Ухань граждан, которые будут находиться там на 14-дневном карантине, ежедневно будут охранять 47 правоохранителей.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телекомпании ICTV.

Глава МВД сообщил, что вместе с эвакуированными из Уханя гражданами на карантине будет находится экипаж самолета, который заберет их в Украину.

По словам министра, эвакуированные люди будут размещены в специальных корпусах, они будут обеспечены всеми необходимыми средствами для проживания, питанием, а также они будут находиться под постоянным контролем врачей.

Возле так называемого лагеря карантина будет создан штаб Нацгвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Все отходы в лагере будут уничтожаться. стоки также будут подвергнуты очистке.

В каком конкретно месте будут размещены эвакуированные граждане, Аваков не сообщил.

Напомним, Кабинет министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Уханя, очага распространения коронавируса COVID-19.

Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, однако ее отложили, поскольку 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны были подписать согласие на карантин.

Самолет для эвакуации украинцев вылетит из Киева во вторник, 18 февраля.

На 14-дневную обсервацию после эвакуации из Китая попадут около 100 человек. Среди них 65, которые будут эвакуированы, 18 членов экипажа, трое медиков, четыре работника ГосЧСи по два сотрудника Государственной таможенной службы и Государственной пограничной службы.