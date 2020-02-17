В Китае просят выздоровевших от коронавируса пожертвовать плазму для лечения новых больных

Национальная комиссия здравоохранения Китая призвала болных, которые выздоровели от коронавируса, сдать кровь, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других больных, находящихся в критическом состоянии.

Об этом сообщает AFP.

Плазма от пациентов, которые выздоровели от пневмонии, которая вызвана COVID-19, содержит антитела, которые могут помочь уменьшить вирусную нагрузку у критически больных пациентов, сообщил официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая на брифинге 17 февраля.

"Я хотел бы призвать всех вылеченных пациентов пожертвовать свою плазму, чтобы они могли дать надежду критически больным пациентам", - сказал глава отдела медицинского управления Нацкомиссии.

Чиновник Биологического центра при министерстве науки и технологий заявила, что на прошлой неделе одиннадцать пациентов в больнице Уханя получали инфузии плазмы. Один из них уже выписан, один может встать с кровати и ходить, а остальные поправляются.

Китайская Национальная компания Biotec Group Co. заявила, что состояние тяжелобольных пациентов, которые получали инфузии плазмы, "улучшилось в течение 24 часов".

В то же время Всемирная организация здравоохранения заявила, что изучение использования плазмы для лечения нового коронавируса было "важным", но предупредила, что это необходимо делать "с тщательным соблюдением всех протоколов безопасности".

Напомним, на материковом Китае количество смертей от коронавируса COVID-19 за сутки выросло на 100 и составило 1770 погибших. Это – самый маленький суточный показатель смертности начиная с 11 февраля.

В то же время увеличилось количество новых случаев заражения. По состоянию на 17 февраля, число новых больных в эпицентре вспышки вируса, провинции Хубэй, составило 1933 человека.