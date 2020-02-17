DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
DW: Зеленский овладел непростым искусством - говорить о войне, шутить и выглядеть достойно
Казус Филарета. Ч.3
Казус Филарета. Ч.3
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Мюнхен 2020: беззубый Запад и предательство Украины
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
В матче Ла Лиги Зидан получил сокрушительный удар ногой по лицу
Жители львовского поселка вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая
Жители львовского поселка вышли на митинг из-за слухов о размещении в местном санатории украинцев из Китая
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Ланет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
Новости компанийЛанет.TV: как обойти блокировку спутникового телевидения в Украине
ГлавнаяМир

В Китае просят выздоровевших от коронавируса пожертвовать плазму для лечения новых больных

Состояние тяжелобольных пациентов, которые получали инфузии плазмы, "улучшилось в течение 24 часов".

В Китае просят выздоровевших от коронавируса пожертвовать плазму для лечения новых больных
Фото: EPA/UPG

Национальная комиссия здравоохранения Китая призвала болных, которые выздоровели от коронавируса, сдать кровь, чтобы можно было извлечь плазму для лечения других больных, находящихся в критическом состоянии.

Об этом сообщает AFP.

Плазма от пациентов, которые выздоровели от пневмонии, которая вызвана COVID-19, содержит антитела, которые могут помочь уменьшить вирусную нагрузку у критически больных пациентов, сообщил официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения Китая на брифинге 17 февраля.

"Я хотел бы призвать всех вылеченных пациентов пожертвовать свою плазму, чтобы они могли дать надежду критически больным пациентам", - сказал глава отдела медицинского управления Нацкомиссии.

Чиновник Биологического центра при министерстве науки и технологий заявила, что на прошлой неделе одиннадцать пациентов в больнице Уханя получали инфузии плазмы. Один из них уже выписан, один может встать с кровати и ходить, а остальные поправляются.

Китайская Национальная компания Biotec Group Co. заявила, что состояние тяжелобольных пациентов, которые получали инфузии плазмы, "улучшилось в течение 24 часов".

В то же время Всемирная организация здравоохранения заявила, что изучение использования плазмы для лечения нового коронавируса было "важным", но предупредила, что это необходимо делать "с тщательным соблюдением всех протоколов безопасности".

Напомним, на материковом Китае количество смертей от коронавируса COVID-19 за сутки выросло на 100 и составило 1770 погибших. Это – самый маленький суточный показатель смертности начиная с 11 февраля. 

В то же время увеличилось количество новых случаев заражения. По состоянию на 17 февраля, число новых больных в эпицентре вспышки вируса, провинции Хубэй, составило 1933 человека.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также