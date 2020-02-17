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Великобритания потратит $1,6 млрд на суперкомпьютер для прогноза погоды

Он будет в шесть раз мощнее своего предшественника.

Великобритания потратит $1,6 млрд на суперкомпьютер для прогноза погоды
Суперкомпьютер Met Office
Фото: metoffice.gov.uk

Великобритания потратит почти 1,2 миллиарда фунтов, или почти 1,6 млрд долларов, на суперкомпьютер для Метеорологического бюро (Met Office). В эту сумму входит стоимость самой машины и расходы по ее эксплуатации на ближайшие 10 лет.

Как сообщает "Би-би-си", новый суперкомпьютер будет в шесть раз производительнее теперешнего. После апгрейда через пять лет после начала работы мощность увеличится еще в три раза.

Его приобретение станет самой крупной инвестицией в британскую метеорологическую службу за 170 лет ее существования. Ныне действующий компьютер обошелся в свое время в 97 млн фунтов.

Нынешний суперкомпьютер Met Office, сданный в эксплуатацию в декабре 2016 года, производит 14 триллионов операций в секунду и имеет память, достаточную для сохранения фильма, длящегося 100 с лишним лет.

Новый суперкомпьютер будет управлять подробной моделью земной атмосферы со всеми параметрами: ветрами, температурой, перепадами давления.

Виртуальный земной шар разделен на квадраты. С развитием технологий эти квадраты делаются все меньше. Чем меньше, тем лучше, поскольку это повышает точность прогнозов.

В настоящее время сторона условного квадрата равна 10 км. На территории Великобритании - 1,5 км. В Лондоне - 300 метров, чтобы подробнее предсказывать состояние воздушного пространства над аэропортами.

Суперкомпьютер повысит разрешение до 100 метров.

Итоги тендера должны быть подведены осенью. Предполагается, что суперкомпьютер заработает в конце 2022 года.

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