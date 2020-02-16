На Тайване подтвердили первую смерть от вируса COVID-19

Мужчина также болел диабетом и гепатитом В.

Министерство здравоохранения Тайваня зафиксировало первую смерть от коронавируса. Всего в стране подтверждены 20 случаев инфицирования вирусом COVID-19.

Как сообщает Reuters, умер 60-летний мужчина, который за последнее время не выезжал за границу. Он болел диабетом и гепатитом В.

Ранее за пределами материкового Китая зафиксировали четыре смерти от коронавируса - в Гонконге, на Филиппинах, в Японии и во Франции.

По последним данным, число инфицированных китайским коронавирусом возросло до более чем 69 тысяч человек. Из-за вируса умерли 1669 пациентов. В то же время 9645 инфицированным удалось выздороветь.

Отметим, Тайвань - это остров в Тихом океане в 150 км от восточного берега материковой части Китая. На нем проживает более 23 млн человек.