В центре Москвы мужчина с ножом напал на прихожан церкви

В Москве мужчина с ножом напал на прихожан церкви и ранил двух человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя МВД.

Инцидент произошел в храме Николая Чудотворца в Покровском.

"Утром 16 февраля мужчина вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения. Пострадавшие направлены в медицинские учреждения для оказания помощи", - говорится в сообщении.

Очевидцы отмечают, что нападавший набросился на прихожан возле алтаря и был в неадекватном состоянии. Мужчину задержали - им оказался 26-летний житель Липецкой области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, ранее мужчина с ножом напал на прохожих в Лондоне. Ранения получили несколько человек. Нападавшего застрелила полиция.