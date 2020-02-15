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Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса

Власти запретили больным с температурой или кашлем путешествовать по стране.

Китай вводит смертную казнь за сокрытие симптомов коронавируса
Фото: EPA/UPG

Национальная комиссия по здравоохранению Китая 15 февраля запретила жителям с кашлем, температурой и другими симптомами вирусного заболевания передвигаться по стране в автобусах, поездах и самолетах.

Кроме того, все граждане, возвращающиеся домой после праздников из зоны очага эпидемии, должны оставаться дома либо под наблюдением врачей 14 дней. Те, кто откажутся от карантина, будут наказаны, передает DW.

В опубликованном в субботу, 15 февраля, заявлении китайского суда указывается, что за намеренное сокрытие симптомов нового коронавируса COVID-19 или искажение информации о состоянии больного могут казнить.

Утаивание истории своих путешествий тоже может считаться уголовным преступлением. Человек, который стал источником инфекции и привел к распространению вируса, будет обвинен в создании угрозы общественной безопасности. Он может быть приговорен к 10-летнему либо пожизненному тюремному заключению или к смертной казни.

По последним официальным данным, на материковой части Китая от вируса скончались более 1500 человек, более 66,5 тысячи человек инфицированы.

Первую смерть от коронавируса зафиксировали в Европе. 15 февраля во Франции умер 80-летний турист из Китая.

До сегодняшнего дня за пределами материкового Китая смерти от нового коронавируса: в Гонконге, Японии и на Филиппинах.

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