Bellingcat связал убийство чеченца в центре Берлина с ФСБ

Гражданин России Вадим Красиков, задержанный в Германии за громкое убийство чеченца Зелимхана Хангошвили, перед поездкой в Европу тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел".

Об этом говорится в расследовании группы Bellingcat, немецкого журнала Der Spiegel и российского издания The Insider.

Его авторы утверждают, что им удалось найти номер телефона, которым Красиков пользовался в России до убийства в Берлине. Данные о звонках с этого номера позволили расследователям утверждать, что связь "берлинского убийцы" с ФСБ была постоянной и ставила своей целью именно подготовку к операции по убийству Хангошвили.

Одним из постоянных контактов киллера был Эдуард Бендерский (он отрицает знакомство с Красиковым), ветеран "Вымпела" и тесть российского хакера Максима Якубца, подозреваемого в работе на ФСБ.

Данные биллинга свидетельствуют, что Красиков неоднократно посещал основные тренировочные базы Центра специального назначения ФСБ (руководитель - генерал-полковник Александр Тихонов). Как минимум восемь раз в 2019 году Красиков был на базе ЦСН ФСБ в Балашихе под Москвой. В последний раз - 8 августа, всего за несколько дней до того, как отправился в Европу.

Также Красиков посещал здание Национального антитеррористического центра и аналитического центра ФСБ, а также офис возглавляемой Бендерским ассоциации "Вымпел-А" и постоянно созванивался с ее сотрудниками.

Напомним, что Хангошвили был застрелен в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа. В России власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершенных на него покушений.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже - Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили был в российском розыске по подозрению в терроризме. По словам председателя Германо-Кавказского общества Эккехарда Маса, он находился в расстрельном списке чеченцев, живущих за рубежом.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2019 года назвал Хангошвили "абсолютно кровавым убийцей", который "только в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек" и причастен к организаци взрывов в Московском метро.

Убийца Хангошвили приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадим Андреевич Соколов, с датой рождения 20 августа 1970 года. Такого человека не существует ни в одной базе, включая базу российских паспортов.

Позже его опознали как Вадима Красикова. По данным журналистов, он родился 10 августа 1965 года в селе в Чимкентской области Казахстана. В 80-е его семья переехала в Бурятию. В 2014 году он был объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве предпринимателя в Москве. Через полгода розыск был остановлен.