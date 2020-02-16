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Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве

Со время допроса София Негропонте подтвердила часть свидетельских показаний.

Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
София Негропонте
Фото: @mcpnews/twitter

В Соединенных Штатах Америки полиция задержала дочь бывшего директора нацразведки и экс-заместителя госсекретаря США Джона Негропонте Софию по подозрению в убийстве.

Об этом пишет НВ со ссылкой на The Washington Post.

По данным полиции штата Мэриленд, девушка во время бытовой ссоры нанесла удар ножом в шею знакомому, 24-летнему Юсуфу Расмуссену.

В полиции уточняют, что девушку задержали на месте происшествия.

По данным издания, человек позвонивший в полицию незадолго до происшествия, находился в квартире. На тот момент девушка и молодой человек выпивали и смотрели телевизор. Позже они начали ссориться, а затем между ними завязалась драка. Через некоторое время, по словам свидетеля, они успокоились, однако вскоре конфликт возобновился.

Газета утверждает, что во время допроса Негропонте подтвердила часть свидетельских показаний. Она также заявила, что с молодым человеком они спорили из-за "глупой проблемы", и она помнит только то, как оказалась с ножом в руке поверх его тела и просила его не умирать.

Американский дипломат Джон Негропонте был заместителем государственного секретаря США (с 2007 года) и директором Национальной разведки (2005-2007 годы). Он также был послом на Филиппинах, в Мексике и Гондурасе.

По данным газеты, Джон Негропонте усыновил Софию Негропонте в числе пяти детей, когда был дипломатом в Гондурасе.

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