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Из-за шторма в Британии начались наводнения, двое людей погибли

Шторм "Деннис" охватил большую часть страны.

Фото: https://news.sky.com/

Из-за шторма "Деннис", который продолжается в Великобритании второй день, начались масштабные наводнения, частично приостановлено железнодорожное сообщение. Sky News пишет о двух погибших.

Тела двух мужчин нашли на восточном побережье в Северном море, они утонули во время урагана.

Сильные дожди и ветер прошли в субботу на большей части Великобритании. В результате оказались подтопленными дороги и железнодорожные пути. 

Фото: https://news.sky.com/

В Южном Уэльсе объявлено красное предупреждение, которое означает, что наводнения и осадки могут представлять опасность для жизни. В частности, в городе Понтипул из берегов вышла река Тафф.

В течение 24 часов в Южном Уэльсе выпало 105 мм дождя, в то время как в регионе зафиксированы штормовые порывы ветра до 146 км в час. Железнодорожное сообщение в регионе частично приостановлено.

В Англии серьезные предупреждения о наводнениях объявлены в городе Вустер, где вода в реке Теме продолжает подниматься. Сотню других предупреждений в связи с непогодой распространено по всей стране.

Фото: https://news.sky.com/

В субботу армию направили в Западный Йоркшир, чтобы помочь людям подготовиться к шторму.

Синоптики предупредили, что шторм "Деннис" будет продолжать бушевать в частях страны в воскресенье.

Напомним, ранее в Испании из-за шторма "Глория" погибли девять человек.

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