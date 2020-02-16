Фото: https://news.sky.com/

Из-за шторма "Деннис", который продолжается в Великобритании второй день, начались масштабные наводнения, частично приостановлено железнодорожное сообщение. Sky News пишет о двух погибших.

Тела двух мужчин нашли на восточном побережье в Северном море, они утонули во время урагана.

Сильные дожди и ветер прошли в субботу на большей части Великобритании. В результате оказались подтопленными дороги и железнодорожные пути.

Фото: https://news.sky.com/

В Южном Уэльсе объявлено красное предупреждение, которое означает, что наводнения и осадки могут представлять опасность для жизни. В частности, в городе Понтипул из берегов вышла река Тафф.

В течение 24 часов в Южном Уэльсе выпало 105 мм дождя, в то время как в регионе зафиксированы штормовые порывы ветра до 146 км в час. Железнодорожное сообщение в регионе частично приостановлено.

В Англии серьезные предупреждения о наводнениях объявлены в городе Вустер, где вода в реке Теме продолжает подниматься. Сотню других предупреждений в связи с непогодой распространено по всей стране.

Фото: https://news.sky.com/

В субботу армию направили в Западный Йоркшир, чтобы помочь людям подготовиться к шторму.

Синоптики предупредили, что шторм "Деннис" будет продолжать бушевать в частях страны в воскресенье.

Two cars dangerously trying to drive through Pontypridd flooding pic.twitter.com/iPLtazpAWR — Stephen Fairclough (@stephenfairc) February 16, 2020

Напомним, ранее в Испании из-за шторма "Глория" погибли девять человек.