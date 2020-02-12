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В Британии выписали пациента, госпитализированного с коронавирусом

До выздоровления он заразил двоих людей. 

В Британии выписали пациента, госпитализированного с коронавирусом
Коронавирус штамм 2019-nCoV
Фото: Global Look Press

Из Лондонской больницы выписали пациента, который заболел сам и заразил двоих других людей коронавирусом. По мнению медиков, он больше не несет угрозы заражения, пишет CNN.

В сообщении Национальной службы здравоохранения Англии говорится, что сейчас Стив Уолш полностью здоров. 

"Симптомы г-на Уолша были мягкими, он больше не заразен и не представляет опасности для публики, он стремится вернуться к своей обычной жизни и провести время со своей семьей вне внимания СМИ", – сообщила Кит Уиллетт из службы здравоохранения. 

Перед выпиской Уолша протестировали на наличие вируса, сейчас он уже дома.

"Я хочу поблагодарить Национальную службу здравоохранения, которая все сделала великолепно, и мои мысли со всеми людьми в мире, которые продолжают заражаться вирусом", – заявил Уолш. 

Напомним, по состоянию на 7 февраля в Британии было зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Первым британцем, который им заразился, стал турист, посещавший Сингапур. Позднее стало известно об еще одном пациенте с этим диагнозом. 

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