В Британии выписали пациента, госпитализированного с коронавирусом

Из Лондонской больницы выписали пациента, который заболел сам и заразил двоих других людей коронавирусом. По мнению медиков, он больше не несет угрозы заражения, пишет CNN.

В сообщении Национальной службы здравоохранения Англии говорится, что сейчас Стив Уолш полностью здоров.

"Симптомы г-на Уолша были мягкими, он больше не заразен и не представляет опасности для публики, он стремится вернуться к своей обычной жизни и провести время со своей семьей вне внимания СМИ", – сообщила Кит Уиллетт из службы здравоохранения.

Перед выпиской Уолша протестировали на наличие вируса, сейчас он уже дома.

"Я хочу поблагодарить Национальную службу здравоохранения, которая все сделала великолепно, и мои мысли со всеми людьми в мире, которые продолжают заражаться вирусом", – заявил Уолш.

Напомним, по состоянию на 7 февраля в Британии было зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Первым британцем, который им заразился, стал турист, посещавший Сингапур. Позднее стало известно об еще одном пациенте с этим диагнозом.