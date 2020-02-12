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Трансляция круглого стола "Коронавирус. Социальное и экономическое измерение"

Насколько эффективные меры принимает Украина для защиты своих граждан от инфекции?

LB.ua ведет трансляцию круглого стола: «Коронавирус. Социальное и экономическое измерение».

Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua

Вопросы к обсуждению:

  1. Насколько эффективные меры принимает Украина для защиты своих граждан от инфекции? Медицинский аспект и безопасность.
  2. Анализ информационного сопровождения эпидемии и его последствия для общества.
  3. Экономические последствия «коронавирусной истерии» для Украины и мира.

Участники круглого стола:

  • Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;
  • Федор Лапий, иммунолог и эксперт Министерства здравоохранения Украины;
  • Владимир Курпита, директор Центра Общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (2018-2019);
  • Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии;
  • Василий Юрчишин, директор экономических и социальных программ Центра Разумкова.

Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.

Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.

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