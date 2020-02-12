LB.ua ведет трансляцию круглого стола: «Коронавирус. Социальное и экономическое измерение».
Организатор - Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua
Вопросы к обсуждению:
- Насколько эффективные меры принимает Украина для защиты своих граждан от инфекции? Медицинский аспект и безопасность.
- Анализ информационного сопровождения эпидемии и его последствия для общества.
- Экономические последствия «коронавирусной истерии» для Украины и мира.
Участники круглого стола:
- Виктор Ляшко, заместитель министра здравоохранения Украины;
- Федор Лапий, иммунолог и эксперт Министерства здравоохранения Украины;
- Владимир Курпита, директор Центра Общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (2018-2019);
- Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии;
- Василий Юрчишин, директор экономических и социальных программ Центра Разумкова.
Модератор - Наталия Клаунинг, директор по коммуникациям Института Горшенина.
Упоминание в новостях об организаторе дискуссии - Институт Горшенина - обязательно.