Новый коронавирус получил официальное название COVID-19

Из-за него умерли уже больше тысячи человек.

Новый коронавирус, от которого умерли уже больше тысячи человек, получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

🚨 BREAKING 🚨



"We now have a name for the #2019nCoV disease:



COVID-19.



I’ll spell it: C-O-V-I-D hyphen one nine – COVID-19"



-@DrTedros #COVID19 pic.twitter.com/Kh0wx2qfzk — World Health Organization (WHO) (@WHO) February 11, 2020

"В соответствии с принципами, согласованными ВОЗ, Всемирной организацией по охране здоровья животных, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, нам нужно было найти название, которое не связано с географическим местоположением, животным, человеком или группой лиц, и которое легко произносится и имеет отношение к болезни", - объяснил глава ВОЗ выбор такого имени.

По его словам, официальное название было необходимо, чтобы не использовались неточные или обидные вариации.

"Это также дает нам стандартный формат для использования при любых будущих вспышках коронавируса", - добавил Гебрейесус.

Также ВОЗ обнародовала обновленную статистику новой болезни.

"По состоянию на 6 утра по Женевскому времени зарегистрировано 42 708 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Китае и, к сожалению, мы сейчас превысили 1000 смертей, 1017 человек в КНР потеряли свои жизни из-за этого вируса. В мире есть 393 случая в 24 странах, с 1 смертельным исходом", – сказано в сообщении ВОЗ.

Напомним, что до сих пор "уханьский" вирус называли 2019-nCoV.