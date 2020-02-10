В Киеве выросло количество больных гриппом и ОРВИ, на карантин полностью закрыли 251 школу

За прошлую неделю госпитализировали более 300 человек.

В Киеве уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями вырос на 10,5%. Об этом сообщили на странице в Facebook Киевской городской государственной администрации.

За прошлую неделю зарегистрировали 15 210 больных гриппом и ОРВИ, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник. За этот период госпитализировали 302 человека, из них 218 – дети.

"По информации Департамента образования и науки, пока в Киеве образовательный процесс полностью остановлен в 251 школе и в 34 школах частично. В то же время, в 10 учебных заведениях учебный процесс восстановили", – уточнили в КГГА.

Отмечается, что руководители учебных заведений имеют право полностью или поклассово остановить обучении при отсутствии 20% от общего количества учеников по причине заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Напомним, в Украине с начала эпидемиологического сезона и по состоянию на 5 февраля 15 человек скончались от осложнений гриппа.