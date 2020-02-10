Общественные обсуждения по киевскому генплану начнутся в начале марта, - КГГА

Генплан состоит из 17 разделов: от транспорта до экологии и культурного наследия.

Общественные обсуждения относительно генерального плана Киева должны стартовать в начале марта. Об этом сообщил директор «Института Генерального плана г. Киева» Сергей Броневицкий, сообщает пресс-центр КГГА.

В коммунальной организации отметили, что генплан - объемный документ из 17 разделов: от транспорта и инженерного обеспечения до экологии и культурного наследия. С начала общественных обсуждений материалы будут выставляться в каждом районе города для получения предложений и замечаний общественности и дальнейшего принятия взвешенного документа.

«Отмечу, что уже состоялось заслушивание доклада по проекту историко-архитектурного опорного плана (ИАОП) г. Киева. Первыми, 18 декабря 2019 года, проект рассмотрели и отметили его высокое качество Союз архитекторов Украины. Вторыми, 6 февраля 2020 года, - рассматривал Консультативный совет по вопросам охраны культурного наследия. Заслушивание доклада не является общественным обсуждением, поскольку оба органа по законодательству не имеют права проводить общественные обсуждения», - отметил Броневицкий.

ИАОП - часть проекта генплана, обсуждение которого объявит заказчик, то есть Департамент градостроительства и архитектуры. Для того, чтобы начать общественные обсуждения проекта генерального плана и его частей, сначала нужно получить замечания к ИАОП от экспертов перед тем, как направлять документ на утверждение Минкульта.

Согласно законодательству, местные представители также имеют право предоставить предложения к документу, который касается Киева, памятников его историко-культурного наследия перед согласованием с Минкультуры.

«Также мы получили замечания от Консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия, от Департамента культурного наследия и все это передадим на разработчика - Украинский государственный институт культурного наследия Министерства культуры, молодежи и спорта», - добавил Броневицкий.

Разработчик должен учесть замечания. Документ будет также направлен на рассмотрение Минкультуры. Дальше - замечания от Минкультуры в случае их наличия и, собственно, согласование Министерством.

«Впереди у всех нас еще большая работа. Генеральный план - сложнейший и вместительный документ. Вместе с обществом нам жить по этому документу, развивать наш город, сохранять то, что имеем. Поэтому киевляне должны приобщаться к его обсуждению, которое начнется уже в начале марта», - отметили в Институте Генплана Киева.

Напомним, действующий генплан Киева рассчитан до 2020 года. Ранее Виталий Кличко уверял, что новый Генплан Киева будет вынесен на общественные обсуждения летом, а принят Киевсоветом осенью 2019 года.

Однако проект нового генплана в Киеве представили в декабре 2019 года. Он предусматривает строительство 28,6 млн кв. м жилья за 20 лет.