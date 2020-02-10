В аэропорту "Львов" в самолете авиакомпании SkyUP перед вылетом в Киев произошла драка между пассажирами. ЧП случилось 7 февраля, рейс пришлось задержать на 2,5 часа. Служба авиационной безопасности сняла с самолета троих пьяных пассажиров, пишет Zaxid.net.

Как рассказал один из очевидцев Павел Фищук, несколько нетрезвых мужчин начали конфликт с пассажирами арабской национальности еще во время регистрации на рейс. Спор продлился и внутри самолета.

"По требованию охраны аэропорта, двое мужчин покинули самолет сразу. Еще один остался в самолете и буянил. Его пришлось выводить другим пассажирам", – уточнил Фищук.

Представители SkyUP подтвердили изданию факт конфликта на борту самолета, но новых деталей не сообщили.

"По информации, которая у меня есть на данный момент, представители аэропорта сняли троих пьяных пассажиров, которые устроили драку", – сообщила представительница пресс-службы SkyUP.

Спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская сообщила, что на место ЧП вызывали полицию, но заявления о совершении преступления никто не писал. По ее словам, ни пассажиры, ни авиакомпания, ни те мужчины, которых сняли с рейса, претензий не имеют.

На видеозаписи драки слышно, что во время потасовки один из ее участников говорит: "полетели зубы", также видно, как несколько мужчин наносили удары по пассажиру, которого пытались вывести из самолета. Позже этот мужчина подтвердил, что ему выбили зубы. На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, в апреле прошлого года в пассажирском поезде "Харьков-Херсон" подрались двое пассажиров, оба были госпитализированы с ножевыми ранениями.