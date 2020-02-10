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Во Львовской области из-за непогоды обесточены 170 населенных пунктов

Сильные порывы ветра не утихают. 

Во Львовской области из-за непогоды обесточены 170 населенных пунктов
Фото: prm.ua

Во Львовской области из-за сильных порывов ветра обесточило 170 населенных пунктов. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на данные Львовской областной государственной администрации.

Больше всего населенных пунктов обесточило в Мостисском районе – 44, в Старосамборском – 29. 

"Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. В ремонтных работах задействованы 58 бригад в составе 181 человека и 70 единиц техники. Сильный ветер продолжается", – добавили в агентстве.

Напомним, 10 февраля сильный ветер привел к перебоям в железнодорожном сообщении на западе Украины. В частности, ветер повалил деревья и повредил элементы железнодорожной инфраструктуры на станции Верхнее Синевидное, перегонах Самбор – Дубляны – Дрогобыч, Любин Великий – Комарно – Коропуж, Персенковка – Старое Село.

Сегодня на значительной территории Украины ухудшилась погода, объявлено штормовое предупреждение. В западных областях скорость ветра достигает 30 метро в секунду, на высокогорье Карпат 35-40 м/с.

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