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В Броварах на пустой улице лоб в лоб столкнулись две Audi

Виновника ДТП госпитализировали.

Фото: kiev.informator.ua / Максим Торпан

В ночь на 10 февраля в городе Бровары под Киевом произошло двойное ДТП. Как сообщает "Информатор", на пустой улице Оникиенко лоб в лоб столкнулись две Audi.

Авария произошла около 23:30. Водитель Audi Q8 рассказал полицейским, что ехал в сторону парка Победы, когда ему в лоб вылетел автомобиль. Мужчина выкрутил руль влево, чтобы избежать прямого лобового столкновения, но встречная машина на полном ходу протаранил его в правую сторону и отбросила на бордюр.

Травмы получил водитель Audi A4. Его забрали в больницу с травмой головы и переломом. По словам другого водителя, пострадавший был пьян.

Напомним, что прошлой осенью в Броварах произошло резонансное ДТП с участием полицейского. Тогда сержант полиции за рулем автомобиля иностранной регистрации не справился с управлением на прямом участке дороги и въехал в остановку общественного транспорта. В результате аварии погиб один человек, двое травмированы.

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