Из-за пестицидов в Каховском водохранилище закрыли школы и сады

Ограничения введены на период с 8 до 12 февраля.

В Днепропетровской области выявили превышение содержания опасных веществ - пестицидов (диазинона и хлорпирифоса) в Каховском водохранилище.

Из-за загрязнения водоема в Апостолово приостановили работу школ и детских садов, учреждений социальной и культурной сферы.

На сайте Апостоловской ОТГ размещено обращение к жителям громады с просьбой ограничить потребление питьевой воды.

Ограничения пока введены на период с 8 до 12 февраля.

Чиновники обратились к Нацполиции и Никопольской прокуратуре для проверки водохранилища и канала Днепр - Кривой Рог.