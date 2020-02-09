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Из-за пестицидов в Каховском водохранилище закрыли школы и сады

Ограничения введены на период с 8 до 12 февраля.

Из-за пестицидов в Каховском водохранилище закрыли школы и сады
Фото: inshe.tv

В Днепропетровской области выявили превышение содержания опасных веществ - пестицидов (диазинона и хлорпирифоса) в Каховском водохранилище.

Из-за загрязнения водоема в Апостолово приостановили работу школ и детских садов, учреждений социальной и культурной сферы.

На сайте Апостоловской ОТГ размещено обращение к жителям громады с просьбой ограничить потребление питьевой воды.

Ограничения пока введены на период с 8 до 12 февраля. 

Чиновники обратились к Нацполиции и Никопольской прокуратуре для проверки водохранилища и канала Днепр - Кривой Рог.

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