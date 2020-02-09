Нацгвардию в Мукачево перевели на круглосуточное патрулирование

Военнослужащие Национальной гвардии и сотрудники полиции с 9 февраля будут нести круглосуточное патрулирование улиц Мукачево после перестрелки, произошедшей на этой неделе. Об этом говорится на сайте НГУ.

Сообщается, что в Мукачево для круглосуточного патрулирования прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Богуна, а также 2 тысячи бойцов из Галицкой бригады.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, с целью оказания помощи органам полиции, для стабилизации криминогенной ситуации в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Нацгвардии", - указано в сообщении.

Так, начиная с 9 февраля на улицах Мукачево публичный порядок будут обеспечивать совместные патрули полиции и нацгвардейцев.

Напомним, утром 7 февраля в Мукачево произошла стрельба. Водители двух автомобилей стреляли друг в друга, после чего обе машины скрылись в неизвестном направлении. Сообщалось, что ранения получили два местных жителя 24 и 40 лет. По данным СМИ, один из пострадавших - бизнесмен Артур Пашкуляк, его доставили в реанимацию, другой - его охранник.

На следующий день после стрельбы глава МВД Арсен Аваков отреагировал на просьбу горсовета и отправил в Мукачево спецназ и Нацгвардию. Власти города считают, что причиной регулярных криминальных "разборок", является "профессиональная слабость и крайне низкая активность полиции".

Вечером 8 февраля при въезде в Закарпатскую область спецназовцы задержали семерых человек - лидера и членов преступной группировки, которые, согласно информации полиции, "планировали установить контроль над регионом". При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия.