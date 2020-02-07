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В Мукачево на улице произошла стрельба, двое раненых

Друг в друга стреляли водители двух автомобилей. 

Фото: zk.npu.gov.ua
В Мукачево около 9:50 7 февраля произошла стрельба на ул. Сеченова. Водители двоих автомобилей стреляли друг в друга, после чего обе машины скрылись в неизвестном направлении, сообщили в пресс-службе полиции Закарпатской области.

"По предварительной информации, ранения получили двое мужчин, 24-летний и 40-летний жители Мукачевого", – уточнили правоохранители.

Оба мужчины были госпитализированы и находятся в медучреждениях. Правоохранители разыскивают злоумышленников. 

По информации журналиста Виталия Глаголы, во время стрельбы были ранены Артур Пашкуляк и его охранник. В Пашкуляка попала одна пуля, охранник получил ранение в таз, находится в реанимации, однако официально эти данные не подтверждали. 

Напомним, в 2016 году в Мукачево произошли разборки со стрельбой и взрывчаткой. Конфликт возник между группой молодых людей на авто и местным жителем. Первые были с оружием, второй – со взрывчаткой. Последнего с пулевым ранением госпитализировали в больницу.

В 2020 в Мукачево в новогоднюю ночь неизвестный выстрелил из гранатомета по забору частного дома. Обошлось без пострадавших. 

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