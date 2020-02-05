В Закарпатской области главу райсуда задержали при получении 15 тыс. гривен взятки

В его кабинете при обыске нашли 500 тыс. гривен.

В Закарпатской области главу одного из районных судов задержали при получении 15 тыс. гривен неправомерной выгоды.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Следствием установлено, что деньги судья требовал и получил от физического лица за удовлетворение гражданского иска", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об уведомлении судьи о подозрении по предварительному правовой квалификации ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники сообщил в своем Telegram-канале, что задержанный - судья Межгорного райсуда Гайдур Антон Юрьевич. Он работает на этой должности более 25 лет. В кабинете судьи проводят обыск, в ходе которого уже нашли более 500 тыс. гривен.

Напомним, 25 января и.о. главы районного суда Львовской области во второй раз попался на взятке.