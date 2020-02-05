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Кабмин готовит эвакуацию украинцев из Уханя, дата не известна

Людям, которых вывезут из города, предстоит провести две недели на карантине.

Кабмин готовит эвакуацию украинцев из Уханя, дата не известна
Фото: EPA/UPG

Кабинет министров готовит эвакуацию украинских граждан из китайского города Ухань, эпицентра эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом на брифинге в среду рассказал глава Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"В Министерстве инфраструктуры состоялось совещание о возвращении около 60 граждан Украины из города Ухань. Сейчас готовится и обсуждается план эвакуации и логистические моменты", - сообщил он.

Когда именно в Китай отправится украинский самолет, пока не известно.

"Я не скажу четкую дату эвакуации. Планы разрабатываются, принято решение, что такие граждане, которые прибудут именно из города Ухань, будут находиться в состоянии изоляции в течение инкубационного периода [14 суток]", - сказал Скипальский.

Учреждение, где будут находиться эти граждане на карантине, определит Министерство здравоохранения.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил разработать план эвакуации граждан Украины еще 31 января. План должны разработать МИД, ГосЧС, Минобороны и Мининфраструктуры.

Тогда же секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что из Уханя не может выехать 51 человек.

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