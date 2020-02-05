Кабмин готовит эвакуацию украинцев из Уханя, дата не известна

Людям, которых вывезут из города, предстоит провести две недели на карантине.

Кабинет министров готовит эвакуацию украинских граждан из китайского города Ухань, эпицентра эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV.

Об этом на брифинге в среду рассказал глава Директората общественного здоровья Минздрава Андрей Скипальский.

"В Министерстве инфраструктуры состоялось совещание о возвращении около 60 граждан Украины из города Ухань. Сейчас готовится и обсуждается план эвакуации и логистические моменты", - сообщил он.

Когда именно в Китай отправится украинский самолет, пока не известно.

"Я не скажу четкую дату эвакуации. Планы разрабатываются, принято решение, что такие граждане, которые прибудут именно из города Ухань, будут находиться в состоянии изоляции в течение инкубационного периода [14 суток]", - сказал Скипальский.

Учреждение, где будут находиться эти граждане на карантине, определит Министерство здравоохранения.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук поручил разработать план эвакуации граждан Украины еще 31 января. План должны разработать МИД, ГосЧС, Минобороны и Мининфраструктуры.

Тогда же секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что из Уханя не может выехать 51 человек.