Фото: mvs.gov.ua

Президент Владимир Зеленский получил ID-карту вместо паспорта-книжки и первым из украинцев воспользовался новым сервисом - записал на нее квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

"Президент Украины присоединился к 4,4 владельцев современных ID-карточек. Он стал первым, кто воспользовался новым сервисом МВД - получил квалифицированную электронную подпись на чип ID", - заявил министр Арсен Аваков во время посещения подразделения миграционной службы с Зеленским.

Фото: mvs.gov.ua

По его словам, с 5 февраля все граждане Украины могут бесплатно записать на ID-карту свою электронную подпись (как при получении карты впервые, так и на ранее выданную карту).

"Сегодня мы представляем ID-карту как носитель электронной подписи. Это возможное считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной подписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID-карту можно получить бесплатно", - сказал Аваков.

Срок действия сертификатов ключей подписи - 2 года.

Запись подписи не является обязательной и осуществляется по желанию человека.

Напомним, что в 2019 году украинцы получили рекордные 1,6 млн ID-карт, а всего с момента их введения - больше 4,3 млн штук.