В прошлом году украинцы получили 1,6 млн ID-карт

Всего, с 25 января 2016 года Миграционная служба оформила гражданам Украины более 4,3 млн паспортов в виде ID-карты.

Подразделения Государственной миграционной службы выдали 1,6 млн паспортов с бесконтактным электронным носителем в форме ID-карты в 2019 году.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба МВД.

Всего, с 25 января 2016 года Миграционная служба оформила гражданам Украины более 4,3 млн паспортов в виде ID-карты.

В 2016 году было оформлено около 280 тыс. паспортов, в 2017 - более 1,1 млн, в 2018 - более 1,3 млн ID-карт.

При этом, в 2016 году ID-карты получали с 16 лет, теперь первый паспорт оформляют в 14 лет.

Напомним, в прошлом году Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС.