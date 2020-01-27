Долг перед самим собой

Известный политический и культурный деятель, говоря советским языком, «африканский буржуазный националист», творец теории негритюда и президент Сенегала Леопольд Седар Сенгор писал стихи на французском языке. Но был ли он французским поэтом? Был ли русским писателем Николай Васильевич Гоголь, автор самых ярких украинских образов в литературе 19-го века? Был ли американским писателем Владимир Набоков, чьими написанными на английском языке произведениями продолжает зачитываться мир?

Фото: Макс Левин

В 1973 году в уральском политическом лагере мой коллега по месту жизни убеждал меня, врача, что настоящего, чистого этнического украинца возможно отличить по анализу крови. А ведь совсем не глупый был человек и хорошо образованный. Сегодня понимаю, он искал абсолютные ответы на, в сущности, непознаваемое. Добро и зло не имеют этнических корней.

Великий грек Демокрит полагал, что зрение очей мешает прозорливости ума. Иначе говоря, слепые видят глубже и дальше. Так ли это? Философ видит мир совсем не так, как интриган, называющий себя политиком. Когда-то, очень давно, в 60-ые годы прошлого века я знал в Киеве слепого, называвшего себя философом. На самом деле, он был не философом, а специалистом по сугубо советской дисциплине – научному коммунизму. Изгнанный отовсюду за свою правозащитную деятельность математик Леонид Плющ зарабатывал на жизнь, секретарствуя у этого специалиста…

В 1991 году многие из нас жили с ликующей надеждой. Мы, наконец, получили свое государство. Сегодня я испытываю пронзительный страх за близкое будущее моего государства. И, увы, я не один. Кажется, могу сформулировать причину происходящего в моей стране: всечеловеческое имеет нравственный смысл только как уникальное личное. Выявление социально-онтологических корней нравственности позволяет объяснить такую ее особенность как принципиальную непрактичность. Как ни странно это осознавать, именно принципиальная непрактичность, онтологическое упрямство интеллектуала Вацлава Гавела, совсем непрактично оспаривавшего прежде коммунистические реалии, позволили ему стать президентом свободной Чехии. И, наоборот, сугубая практичность Леонида Кравчука, легко менявшего свой идеологический окрас, позволила ему стать нашим первым президентом. Гавел и Кравчук были вызваны историей по причине достаточно резкого различия в умонастроении двух народов. В конце концов, в 1968 году чехи, протестуя, стояли на улицах, а украинские (тогда – советские) офицеры и солдаты по этим же улицам ездили в танках.

В Украине, получившей независимость, вызревал казавшийся новым псевдо-нравственный императив. Прежде, во времена СССР нам прививали идею: всё, что служит идеалам коммунизма, нравственно. Новый императив состоял в ином: всё, что служит Украине, то нравственно. Но ведь это, по сути, одно и тоже. Лозунг на экране телеканала Порошенко «Україна понад усе» означает кощунственное: Бог мёртв. Пожалуй, в этом была причина такого откровенного вмешательства президента Порошенко в церковные тяжбы. Для него Бог мёртв.

Но здесь и основание для оптимизма: Петр Порошенко его народом был низложен. Уверенно и бескровно, самым цивилизованным образом, посредством выборов. Вспомним печально знаменитый феномен Павлика Морозова в удаляющемся от нас Советском Союзе. Он не был отклонением от торжествовавшей тогда тоталитарной доктрины, он был для той страны, того государства закономерным и оправданным явлением.

Знаменитый московский философ Библер заметил: долг конкретного человека или конкретной общности не может быть делегирован даже в самые надежные руки. Наш, украинской общности долг – это долг перед самими собой. Мы должны научиться жить в цивилизованном украинском государстве. Сможет ли нам в этом помочь наш нынешний президент Владимир Зеленский? Я уже не уверен в этом.

Действительно испытываю страх. Мне зрение очей не мешает думать. Но я знаю иное, сказанное мудрым: страх за другого человека называется жалостью, но оборотная сторона страха называется надеждой.