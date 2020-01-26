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Из-за взрыва во дворе многоэтажки в Староконстантинове погиб мужчина

Взорвалась граната РГД-5.

Из-за взрыва во дворе многоэтажки в Староконстантинове погиб мужчина
Фото: 5.ua

В результате взрыва во дворе пятиэтажного дома в Староконстантинове погиб 27-летний мужчина. Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Инцидент произошел после полуночи 26 января.

"В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5", - говорится в сообщении.

Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Днепре из-за взрыва снаряда пострадал мужчина.

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