Из-за взрыва во дворе многоэтажки в Староконстантинове погиб мужчина

В результате взрыва во дворе пятиэтажного дома в Староконстантинове погиб 27-летний мужчина. Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
Инцидент произошел после полуночи 26 января.
"В ходе обследования места происшествия и проведения следственных действий полицейские выяснили, что во дворе взорвалась граната "РГД-5", - говорится в сообщении.
Вероятной причиной взрыва стало незаконное обращение с взрывчатыми веществами местного жителя, который от полученных травм погиб на месте.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее в Днепре из-за взрыва снаряда пострадал мужчина.