В Днепре из-за взрыва снаряда пострадал мужчина

В Днепре в результате взрыва в частном доме пострадал мужчина. Об этом сообщили в полиции области.
Информация о происшествии поступила в субботу, 25 января.
"На месте полицейские предварительно установили, что мужчина в лесу нашел неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. В результате чего прогремел взрыв, мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Пострадавшего 37-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, ранее в Днепре из-за взрыва петард на балконе скончалась девушка. Металлические обломки от петард повредили жизненно важные участки мозга.