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В Днепре из-за взрыва снаряда пострадал мужчина

Он пытался разобрать предмет, который нашел в лесу.

В Днепре из-за взрыва снаряда пострадал мужчина
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

В Днепре в результате взрыва в частном доме пострадал мужчина. Об этом сообщили в полиции области.

Информация о происшествии поступила в субботу, 25 января.

"На месте полицейские предварительно установили, что мужчина в лесу нашел неустановленный снаряд и утром решил разобрать его. В результате чего прогремел взрыв, мужчина получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Пострадавшего 37-летнего мужчину госпитализировали в больницу. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Днепре из-за взрыва петард на балконе скончалась девушка. Металлические обломки от петард повредили жизненно важные участки мозга.

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