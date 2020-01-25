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Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации

Под колеса выскочила собака и водитель резко дернул руль в сторону.

Около Ирпеня автомобиль упал в реку, 9-летний ребенок в реанимации
Фото: https://kiev.informator.ua/

Около Ирпеня автомобиль Hyundai Elantra из-за собаки, которая резко выбежала под колеса, слетел с дороги и упал в реку Буча. Об этом пишет Информатор.

ДТП около 1 ночи в субботу, 25 января.

"Как водитель сообщил патрульным, на пустую дорогу под колеса выскочила собака. Он резко дернул руль в сторону и автомобиль занесло, после чего он слетел в реку", - говорится в сообщении.

Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег 9-летнего ребенка. Полицейские сообщили, что ребенка доставили в реанимацию. 

Hyundai полностью скрылся под водой, его будут доставать спасатели.

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