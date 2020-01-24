Вечером 24 января в г. Белая Церковь Киевской области произошло ДТП с участием правоохранителей.

Пресс-служба областной полиции сообщает, что на ул. Грушевского автомобиль группы реагирования патрульной полиции совершил наезд на нерегулируемом пешеходном переходе на местного жителя 1988 года рождения.

"Сотрудники полиции начали оказывать пострадавшему неотложную помощь и вызвали врачей.

Мужчину госпитализировали в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

На место происшествия вызвали сотрудников Государственного бюро расследований для документирования ДТП. По данному факту будет открыто уголовное производство, сообщили в полиции.

Глава полиции Киевской области Андрей Небытов назначил служебное расследование. Работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП и устанавливает свидетелей.

Как сообщалось, 19 января в Одессе пьяный полицейский снес шлагбаум и сбил двух пешеходов.