В Городе Рени Одесской области сгорел автобус Национальной гвардии.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Водитель оперативно успел высадить солдат, когда начал дымиться салон. Однако, автобус полностью выгорел.

В Нацгвардии сообщили изданию, что бойцы прибыли в Рени по запросу начальника Нацполиции области - личный состав Измаильского подразделения НГУ должен усилить Измаильское отделение.

"Въехав в город около 16:00, неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания транспортного средства устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области в пожаре на территории недостроенного военного общежития погибли трое людей.