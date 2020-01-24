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В Одесской области сгорел автобус Нацгвардии

Водитель успел высадить бойцов, пострадавших нет.

В Одесской области сгорел автобус Нацгвардии
Фото: dumskaya.net

В Городе Рени Одесской области сгорел автобус Национальной гвардии.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Водитель оперативно успел высадить солдат, когда начал дымиться салон. Однако, автобус полностью выгорел.

В Нацгвардии сообщили изданию, что бойцы прибыли в Рени по запросу начальника Нацполиции области - личный состав Измаильского подразделения НГУ должен усилить Измаильское отделение.

"Въехав в город около 16:00, неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехал личный состав. Около 16:20 совместными усилиями пожар был локализован. Никто в результате инцидента не пострадал. Причины возгорания транспортного средства устанавливаются", - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее в Одесской области в пожаре на территории недостроенного военного общежития погибли трое людей.

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