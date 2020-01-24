МОН представило новую систему финансирования вузов

Вместо одного показателя, от которого зависит бюджет, вводится шесть.

Министерство образования и науки в пятницу представило новую систему финансирования высших учебных заведений.

Заместитель министра Егор Стадный на брифинге рассказал, что до 2020 года финансирование почти на 100% зависело от количества студентов. Теперь добавляются дополнительные показатели.

"Когда абитуриентов было много (год 2005-2007), никто проблем не ощущал. Как только количество студентов начало падать (с 2005 года в два раза сократилось количество студентов), начали сразу появляться проблемы с финансированием, и университеты каждую вступительную кампанию пытаются зачислить как можно больше студентов. Иногда им приходится закрывать глаза на уровень их баллов", - сказал Стадный.

Новых показателей будет шесть.

1. Региональный коэффициент.

"Долгое время университеты в регионах были недофинансированы, ведь ни для кого не секрет, что абитуриенты выбирают большие города. Университеты в меньших городах не виноваты, что они расположены в менее привлекательных населенных пунктах. Теперь система финансирования помогает региональным университетам".

Для Киева коэффициент составит 1, для Харькова и Львова - 1,03, для остальных областных центров - 1,07.

2. Масштаб.

"Впервые правительство говорит языком экономических стимулов: объединяйтесь. Если университеты объединяются, они начинают получать больше денег".

3. Количество студентов.

"Вес этого показателя снижается и через три года будет составлять меньше 50%. Внутри этого показателя есть определенный стимул, ведь государство за одного студента на технической специальности будет давать грубо говоря на 60% больше финансирование, чем за студента экономических специальностей, гуманитарных. Мы стимулируем технические университеты не терять свой профиль, вкладываться в технические, инженерные специальности, которых не хватает".

4. Привлеченные гранты или инвестиции.

"Если кто-то университету доверил деньги, это показатель высокой репутации. Государство должно обращать внимание на это и вознаграждать".

5. Международные рейтинги.

"Если наше заведение попадает в международный рейтинг, он получает повышенный коэффициент".

6. Трудоустройство выпускников (с 2021 года).

"Если выпускники университета будут трудоустраиваться на должностях, которые требуют квалификации высшего образования, университет будет получать больше финансирования. Условно говоря: если человек после университета через 2-3 года работает на кассе супермаркета - это не то место, где применяется квалификация высшего образования".

По словам заместителя министра, в 2020 году 54 вуза в результате реформы потеряют часть финансирования, но остальные 94 или сохранят, или получат больше. Для некоторых вузов прирост составит до 50 млн гривен.

В целом, финансирование всех 136 вузов и 12 их филиалов с отдельными сметами в 2020 году получат от 95% до 120% прошлогоднего бюджета.