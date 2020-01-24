В Ровно СБУ пресекла попытку сбыта 56-ти килограммов ртути. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Трое злоумышленников, среди которых экс-работник органов прокуратуры, организовали нелегальный бизнес по продаже ртути. Токсический товар дельцы сбывали крупными партиями в разных регионах Украины.

Двух участников группировки задержали вблизи автостанции в Ровно, при попытке сбыта 56 килограммов ртути. В результате сделки, злоумышленники планировали получить более полумиллиона гривен.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В рамках открытого уголовного производства по ч. 4 ст. 321 (производство, изготовление, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия, в том числе на территории других областей. Устанавливаются источники происхождения ртути.

Фото: СБУ

Напомним, в марте 2019 года в центре Львова неизвестные разлили более килограмма ртути. Спасатели из отделения радиационно-химической и биологической защиты ГосЧС механическим способом собрали около 1 кг ртути на площади 46 м.кв., отдельными ячейками, и обработали поверхность специальным раствором.