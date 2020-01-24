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США призвали Россию провести настоящее прекращение огня на Донбассе

Посольство Штатов опубликовало ролик по случаю годовщины обстрела Мариуполя боевиками. 

США призвали Россию провести настоящее прекращение огня на Донбассе
Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look

США призвали Россию провести настоящее прекращение огня на Донбассе, отвести свои силы и поддержать выведение неазаконных вооруженных формирований. Об этом говорится в видеообращении атташе по вопросам армии и обороны полковника Томаса Воффорда, опубликованном в Facebook посольства США в Украине.  

Видео было записано по случаю годовщины обстрела Мариуполя подконтрольными России боевиками, когда погибли 30 человек и более 100 были ранены.

"Сегодня, вместе со всеми украинцами, мы с большой печалью вспоминаем жертв наглых обстрелов Мариуполя подконтрольных России боевиками пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских договоренностей", – сообщил атташе по вопросам армии и обороны.

Он подчеркнул, что сегодня Россия продолжает разжигать начатый нею гуманитарный, экономический и экологический кризис. Полковник Воффорд сообщил, что в результате этого конфликта уже погибло более 13 000 украинцев.

"Мы призываем Россию обеспечить соблюдение настоящего прекращения огня, вывести свои войска, поддержать выведение незаконных вооруженных формирований, которые действуют на востоке Украины, и уважать международно признанные границы и суверенитет Украины", – заявил он.

Напомним, утром 24 января 2015 года Мариуполь был обстрелян со стороны боевиков. Снаряды "Градов", в частности, попали в жилые дома, супермаркет и рынок "Киевский".

Наблюдательная миссия ОБСЕ установила, что Мариуполь был обстрелян с территории, оккупированной террористами "ДНР".

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